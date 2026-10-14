Aleks Syntek revela el trastorno de salud mental que padece

El cantante Aleks Syntek compartió una constancia médica en la que se especifica que presenta un trastorno psicótico no especificado, por el cuál tendrá que posponer su gira por Europa.

El cantante Aleks Syntek anunció este martes que pospondrá su gira por Europa por su situación de salud mental. El músico mexicano hizo público un documento firmado por su psiquiatra, Luis Solís Rojas, en el que se indica que presenta un trastorno psicótico no especificado.

Aleks Syntek, intérprete de Sexo, pudor y lágrimas, publicó un video dirigido a sus seguidores europeos, en el que señaló que, por ahora, no puede realizar trayectos aéreos de larga duración. La decisión afecta las presentaciones que tenía previstas en países como España, Alemania y Reino Unido, además de Dublín.

“Voy a tener que retrasar algunas fechas un poquito, pero sí voy a ir con ustedes. No se desesperen”, dijo el músico al explicar que más adelante dará a conocer el nuevo calendario de conciertos. También aseguró que continuará con sus presentaciones en México y en destinos cercanos.

El diagnóstico médico de Aleks Syntek

En la constancia que el cantante compartió en redes sociales, su psiquiatra, Luis Solís Rojas, señala que atiende al músico en consulta privada y que éste presenta un “trastorno psicótico no especificado”, identificado con el código 6A2Z de la Clasificación Internacional de Enfermedades, undécima revisión (CIE-11).

El documento también incluye una recomendación temporal para que Syntek evite los viajes por vía aérea, tanto nacionales como internacionales, hasta diciembre de 2026. De acuerdo con el doctor, la medida busca favorecer su recuperación y ayudarlo a alcanzar una mayor estabilidad frente a los factores de estrés asociados con su situación actual.

El diagnóstico se hizo público después de que el cantante protagonizara varias controversias en septiembre, pero es importante distinguir ambos hechos: el documento médico es la fuente del diagnóstico y no las conductas o declaraciones que circularon en redes sociales.

Trastorno psicótico no especificado

La expresión trastorno psicótico no especificado se utiliza para identificar un cuadro dentro del ámbito de los trastornos psicóticos sin precisar, en la información pública disponible, una condición más concreta. El código 6A2Z corresponde a la categoría de esquizofrenia u otros trastornos psicóticos primarios sin especificación en la CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud.

La psicosis puede afectar la forma en que una persona interpreta la realidad. Entre sus manifestaciones posibles se encuentran los delirios —creencias que se mantienen pese a la evidencia en contra— y las alucinaciones, como escuchar o ver cosas que no están presentes. Sin embargo, los síntomas varían según cada caso.

¿Qué pasará con la gira de Aleks Syntek por Europa?

Tras anunciar el aplazamiento, Syntek aseguró que mantiene la intención de presentarse ante su público europeo y celebrar sus 35 años de trayectoria. No obstante, al momento de su anuncio no había detallado las nuevas fechas de los conciertos afectados.

Mientras se define el calendario, el cantante señaló que continuará con sus compromisos musicales en México y en zonas cercanas, de acuerdo con las indicaciones médicas que recibió.

La noticia llega semanas después de la polémica que surgió tras su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, donde tuvo enfrentamientos verbales con parte del público y criticó al reguetón. El episodio generó una amplia reacción en redes sociales y fue seguido por otras declaraciones del músico.