Incorpora Conagua al Distrito de Riego 090 al Programa Nacional de Tecnificación de Riego

– _Gracias a las gestiones efectuadas por el Gobierno del Estado y productores agrícolas_

El Distrito de Riego 090 Bajo Río Conchos, con sede en Ojinaga, fue incorporado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al Programa Nacional de Tecnificación de Riego, con lo que se modernizará su infraestructura hidráulica, en beneficio de 600 productores agrícolas.

Esto es resultado de las gestiones hechas por los usuarios y por el Gobierno del Estado. De esta manera, el Programa amplía su cobertura en Chihuahua, donde ya incluía los distritos de riego 005 Delicias y 009 Valle de Juárez.

El tema fue abordado durante la reunión que recientemente sostuvo la gobernadora Maru Campos en la Ciudad de México, con el director general de la Conagua, Efraín Morales.

El convenio de colaboración se firmó en las oficinas centrales de la dependencia federal, en la capital del país, con la participación de representantes de los gobiernos federal y estatal, así como de los propios beneficiarios.

Por Chihuahua asistió Alan García, en representación de la Secretaría de Desarrollo Rural; Mario Mata, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, y Armando Valenzuela, por el Distrito de Riego 090.

Por Conagua participó Aarón Mastache Mondragón, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola, y en representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, estuvo el coordinador general de Eficiencia Hídrica Agroalimentaria, Jesús Vázquez.

El proyecto contempla una inversión de 999 millones de pesos, de los cuales, 60 serán aportados por el Gobierno del Estado, como parte del trabajo coordinado entre los distintos niveles gubernamentales y los usuarios.

Entre las principales acciones se encuentran la rehabilitación de canales y compuertas, el entubamiento de tramos estratégicos y la incorporación de tecnología, para mejorar la conducción y distribución del agua hasta las parcelas.

Las obras tienen como objetivo reducir las pérdidas por filtración y hacer más eficiente el uso del recurso hídrico.

La tecnificación permitirá recuperar agua y aprovechar la que haya en disponibilidad, conforme a los alcances técnicos del proyecto.