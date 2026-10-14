Se manifiestan en reunión informativa del PAN; piden “no imposición”

Un grupo de personas que dijeron ser simpatizantes del PAN, pero no militantes, se manifestaron durante la reunión informativa que el Comité Directivo Municipal convocó para este martes.

Se trata de una reunión informativa dirigida a militantes de Acción Nacional, en donde el tema a tratar son las posibles alianzas electorales.

Varias personas con pancarta en mano acudieron a la sede del CDM, en donde exigieron “no a la imposición” de candidaturas y tampoco al dedazo.

La reunión inició a las 17 horas en la sede del CDM que preside César Komaba, a donde fue convocada la militancia panista de la capital.