Acude FDZNO a la designación del nuevo Comandante del 35/o. Batallón de Infantería

Con la finalidad de estrechar lazos de colaboración y mantener abiertos los canales de comunicación en materia de seguridad, este martes el Fiscal de Distrito Zona Noroeste, Adalberto Oros Salido y el comandante de la Agencia Estatal de Investigación Zona Noroeste, Daniel Hernández Apóstol, acudieron al nombramiento del Coronel de Infantería José Manuel Becerra Mata, como nuevo Comandante del 35/o. Batallón de Infantería

En el acto protocolario, se contó con la presencia de diversas autoridades representando a los municipios de Nuevo Casas Grandes, Galeana, Gómez Farías e Ignacio Zaragoza, quienes mostraron su apoyo y solidaridad ante esta nueva designación.

La participación de las autoridades civiles y militares refrenda la importancia de mantener los lazos de coordinación y colaboración interinstitucional, fortaleciendo el trabajo conjunto en favor de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía en la región noroeste del estado de Chihuahua.