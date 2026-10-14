El surfista mexicano Alan Cleland enfrenta acusaciones de su ex pareja y una investigación por presunto abuso sexual

El surfista mexicano Alan Cleland enfrenta acusaciones de su ex pareja Noah Klapp y una investigación por presunto abuso sexual en Tahití.

El seleccionado olímpico en París 2024 fue suspendido de manera provisional del Championship Tour masculino de la World Surf League (WSL), mientras se desarrollan las pesquisas.

Klapp denunció en sus redes sociales abuso sexual, físico y verbal por parte de su expareja y afirmó que busca visibilizar lo que, según su versión, vivió durante la relación.

“Recuerdo con claridad una vez en que jaló mi suéter hasta que lo oí romperse contra mi cuello y caí al suelo; de ahí me arrastró de vuelta adentro, donde no podía pedir ayuda. Fue un periodo doloroso de mi vida que me consumió y me destruyó por completo. Me arrepiento de haberlo conocido, porque llevo mucho tiempo sanando el daño que me causó, y lo que viví me persigue en sueños”, posteó la surfista.

De acuerdo con medios australianos, la acusación también involucra a otros tres hombres que no forman parte del circuito profesional. Los hechos habrían ocurrido después de la séptima parada del Championship Tour, disputada del 8 al 18 de agosto en Teahupo’o, en la Polinesia Francesa, fuera de las actividades oficiales de la WSL.

La WSL ha informado que su Comité Disciplinario actuó de inmediato al conocer las acusaciones y que ofreció su colaboración a las autoridades.