Reconoce Fodarch el talento y la calidad de la cerámica de Mata Ortiz

El Fondo de Apoyo a la Artesanía (Fodarch) reconoció a los ceramistas de Mata Ortiz durante el 29.º Concurso Regional de Cerámica 2026, que reunió cerca de 200 piezas en la Antigua Estación de Ferrocarril de esta comunidad del municipio de Casas Grandes.

Carla Martínez Vargas obtuvo el Premio a la Excelencia, máxima distinción del certamen, con un estímulo de 35 mil pesos, mientras que Lorenzo Elías Peña Pacheco recibió el Premio Galardón, dotado con 25 mil pesos.

En total, se entregaron 26 premios, con una bolsa de 400 mil pesos aportada en partes iguales por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y Fodarch.

Los primeros lugares por categoría fueron para Rosa Elena Rentería Heras, en cerámica blanca policromada; Edgar Iván Martínez López, en cerámica negra, bruñida y con grafito; Silvia Veloz Guillén, en figura o escultura en barro; Ramiro Veloz Casas, en barro de color; Jazmín Ramírez Corona, en cerámica esgrafiada; Gregorio Silveira Hernández, en pinturas de colores no tradicionales; Laura Bugarini Cota, en miniatura, y María Graciela Martínez Quezada, en nuevas propuestas.

Los segundos lugares recibieron 14 mil pesos y los terceros, 12 mil pesos por categoría.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron la transmisión de conocimientos artesanales entre generaciones y la importancia de preservar esta tradición, reconocida internacionalmente.

El concurso fue organizado por Fodarch, Fonart y el Ayuntamiento de Casas Grandes para reconocer el trabajo de los ceramistas y difundir esta expresión cultural de Chihuahua.

El presídium estuvo integrado por la secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez Gutiérrez; la directora de Fodarch, Nayeli Ontiveros Velo, y el alcalde de Casas Grandes, Roberto Lucero Galaz.

También participaron los integrantes del jurado calificador: José Ángel Santos Juárez, Emma Yanes Rizo, Natalia Isadora Cuéllar García y Roberto Adán Sández Díaz.