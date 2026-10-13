Santiago De la Peña encabeza la preferencia rumbo a la alcaldía de Chihuahua: Gobernarte

De acuerdo con las encuestas de la empresa Gobernarte, Santiago De la Peña Grajeda se ha consolidado como el perfil con mayor crecimiento e intenciones de voto dentro del Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a la alcaldía de Chihuahua. Entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, el aspirante registró un significativo repunte al pasar del 19.9% al 33.7% en las preferencias internas, lo que representa un aumento de 13.8 puntos porcentuales que lo sitúa en la primera posición de la contienda panista.

Este avance coloca a De la Peña por encima de otros perfiles del PAN , como César Gustavo Jáuregui Moreno (21.4%) y María Angélica Granados (20.9%), demostrando un continuo fortalecimiento en el respaldo ciudadano y el dinamismo de su proyecto en la capital.

A la par de este crecimiento individual, la marca del PAN reforzó su liderazgo en el municipio, subiendo del 40.5% al 53.1% en la intención de voto por partido, consolidando a Santiago de la Peña como la carta más sólida rumbo al proceso electoral de 2027.