Entregan reconocimientos a la DSPM por resultados en seguridad escolar

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) entregó reconocimientos al personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), por los resultados alcanzados durante los primeros 100 días de operación del Programa Escuela Segura, un esquema desarrollado en coordinación con Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH).

El encuentro tuvo como finalidad destacar la labor conjunta entre las dependencias, para el fortalecimiento de la prevención y el resguardo de las comunidades escolares en la entidad.

Durante la ceremonia, efectuada en la sala de juntas de SEECH, se otorgaron 20 reconocimientos a integrantes de la corporación y placas conmemorativas al subdirector de Inteligencia, Álvaro Mauricio Chávez y al coordinador de Investigación Criminal, Orlando Enrique Osornio.

La ceremonia fue presidida por el titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez, quien señaló que la coordinación institucional entre las áreas educativas y de seguridad pública, permite establecer entornos adecuados para el aprendizaje y desarrollo integral de la niñez y la juventud.

El secretario manifestó que la protección en los centros educativos requiere comunicación constante, capacidad de respuesta y una visión compartida para anticiparse a los factores de riesgo.

Gutiérrez Dávila insistió al personal operativo dar continuidad a estas acciones con profesionalismo y vocación de servicio, tras enfatizar que estos primeros 100 días constituyen un avance en la estrategia y marcan la pauta para mantener una evaluación constante, y el fortalecimiento de los mecanismos de protección escolar.

La directora general de SEECH, Teresa de Jesús López Ramírez, destacó que de enero a septiembre de este año se logró una reducción del 75 por ciento de las incidencias delictivas en las escuelas, en comparación con 2025, gracias a los recorridos de vigilancia, la recuperación de artículos y a los operativos permanentes en algunos planteles educativos.

Añadió que más allá de salvaguardar la infraestructura material, la intervención de los elementos de seguridad protege los espacios donde niñas, niños y adolescentes aprenden, conviven y construyen su futuro, además de garantizar entornos escolares seguros y propicios para el desarrollo de la comunidad.

Por su parte, el subdirector de Inteligencia resaltó que el Programa Escuela Segura Seech-DSPM, ha mantenido indicadores positivos mediante acciones focalizadas, recorridos nocturnos, la detención de presuntos responsables y la recuperación de artículos sustraídos, que muestran la continuidad operativa como clave para la protección de la infraestructura educativa.