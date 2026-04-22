Tim Cook dejará de ser director ejecutivo de Apple y su sustituto será John Ternus

Apple cambia de patrón. El gigante tecnológico ha anunciado este lunes que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo, un influyente cargo que ocupará John Ternus, hasta ahora jefe de hardware de la firma.

Tras 25 años dedicado al desarrollo de productos en la empresa fabricante del iPhone, Ternus asumirá su dirección el próximo 1 de septiembre. En esa misma fecha, Cook pasará a ser presidente ejecutivo del consejo de administración, lo que mantendrá su rol como representante institucional de Apple.

“John Ternus tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el carácter para liderar con integridad y honor”, ha asegurado Cook en un comunicado compartido por la compañía. “Es un visionario cuyas contribuciones a Apple durante 25 años son ya demasiadas para enumerar, y sin duda es la persona adecuada para liderar Apple hacia el futuro”.

John Ternus tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el carácter para liderar con integridad y honor Tim Cook — Director ejecutivo de Apple

¿Quién es John Ternus?

El próximo CEO de Apple, de 51 años, ha dedicado casi la mitad de su vida a la prestigiosa marca tecnológica de la manzana mordida, supervisando los equipos de ingeniería de productos tan icónicos como los teléfonos inteligentes iPhone, las tabletas iPad, los ordenadores Mac, los auriculares AirPods, los relojes inteligentes Apple Watch o las Apple Vision Pro, un dispositivo de realidad virtual y aumentada.

El próximo gran reto de Ternus al frente de Apple será acelerar la adopción de la inteligencia artificial a sus productos, área en la que se ha visto desplazada por la competencia. La empresa ha anunciado que este año lanzará su esperada nueva versión del asistente de voz Siri y que lo hará utilizando Gemini, el modelo de IA generativa de Google.

John Ternus, vicepresidente sénior de ingeniería de hardware en Apple y próximo director ejecutivo de la empresa / Sarah Yenesel / EFE

Sin embargo, Ternus enfrentará otros retos como el encarecimiento y escasez de las memorias informáticas –vitales para sus productos–, su relación con la administración Trump y el impacto de las tensiones geopolíticas y comerciales en la cadena de suministro.

El legado de Cook

El paso atrás de Cook, de 65 años, supondrá el primer cambio de poder en Apple desde que sucedió a Steve Jobs al frente de la compañía en 2011, poco antes de su fallecimiento.

Desde entonces, Cook ha capitaneado una de las marcas más prestigiosas del mundo, supervisando la consolidación global del iPhone, el salto de Apple a la tecnología wearable y a la realidad virtual. Por el camino, ha abanderado la privacidad y –no sin controversia– ha convertido a China en un aliado crucial para su negocio.

Tras más de una década en IBM, Cook se unió a Apple en 1998 para desempeñarse como vicepresidente ejecutivo de operaciones. La empresa estaba entonces a punto de hacer fallida. De la mano de Jobs, ambos lograron consagrar Apple como un referente tecnológico global. Bajo su dirección, la empresa ha disparado su capitalización bursátil —que rebasa los 4 billones de dólares, siendo la tercera más valiosa del planeta— y sus beneficios, de 400.000 millones de dólares en el último ejercicio fiscal.

Tim Cook y Steve Jobs, de Apple, en una imagen de 2011. / Monica M. Davey / EFE

“Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser director ejecutivo de Apple y haber recibido la confianza para liderar una empresa tan extraordinaria”, ha indicado en el comunicado.

El año pasado, Cook ganó casi 75 millones de dólares. Según Forbes, su patrimonio neto se sitúa cerca de los 3.000 millones.