También seccional de Buenaventura canceló fiestas patrias, señala Gil Loya

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez dio a conocer que además de Nonoava, el seccional de Buenaventura en el municipio de Flores Magón también decidió cancelar los festejos por la Independencia de México.

Aclaró que ningún gobierno local envió oficio para informar de la cancelación de las fiestas patrias, sin embargo, se tuvo conocimiento por medio de las redes sociales.

Gilberto Loya mencionó que además del operativo en la capital, se tiene vigilancia en Guadalupe y Calvo, además en el poblado de Santa María de Cuevas.

Cabe señalar que el año pasado se cancelaron fiestas patrias en Madera, Guadalupe y Calvo, Gran Morelos, Belisario Domínguez y San Francisco de Conchos.