Sujetos abren fuego vs hombre en colonia Valle Dorado; logra sobrevivir

Esta noche, un hombre de 41 años de edad, fue atacado a balazos en calles de la colonia Valle Dorado.

Reportes indican que el hombre fue atacado a balazos en las calles Valle fértil y 48, el masculino indicó que no pudo identificar a los agresores.

El lesionado presenta dos impactos de bala a la altura del tórax y espalda, al lugar arribaron paramédicos de URGE quienes atendieron y trasladaron al hombre a un hospital.

Al lugar arribaron elementos de la policía municipal quienes acordonan el lugar, asimismo la Fiscalía General del Estado abre investigación del hecho.