Céline Dion regresa a los escenarios tras seis años de ausencia de la mano de la alta costura de París

Céline Dion regresó este fin de semana a los escenarios de París vestida de Dior, abriendo así con un gesto de alta costura una serie de 16 conciertos en la capital francesa.

Sus conciertos se prolongarán hasta el 17 de octubre y de sus looks se han encargado también otras icónicas marcas de la moda francesa.

Auténtica figura de la moda, Céline Dion confió a la marca francesa Dior —que ya la vistió en otras citas importantes como su participación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2024— el primer look de su noche clave en el regreso a los escenarios tras seis años de ausencia por problemas de salud.

La firma confirmó en un comunicado que el primero de los modelos que sacó era suyo.

Y deslumbró al salir al estadio cubierto Plenitude Arena (en Nanterre, a las afueras de París), ante unos 35 mil espectadores, con un espectacular vestido negro palabra de honor largo hasta el suelo, con una falda plisada y estructurada de gran volumen.

El negro fue el color que mantuvo como hilo conductor de todos los looks del espectáculo, salvo cuando, haciendo un giro inesperado, encaramada en una roca que emergía del escenario y vestida con un largo abrigo de plumas rosas, cantó un aria de ópera de “La Wally” de Alfredo Catalani.

Su asesora creativa, Annie Horth, colaboró con destacadas casas de moda francesas para crear “una serie de extraordinarios conjuntos escénicos diseñados especialmente para Celine Dion, aportando al espectáculo un inconfundible sentido del arte parisino, la alta costura y la elegancia”, destacó este domingo el equipo de prensa del Plenitude Arena, sin más precisiones.

Pero antes de volver a cantar ante el público parisino —su próximo concierto será el próximo miércoles—, la artista ya había convertido sus apariciones frente al hotel de lujo donde se aloja, a dos pasos del Arco del Triunfo, en una sucesión de conjuntos salidos de las pasarelas de la temporada.

Regreso musical con una exhibición de moda

Su regreso a París está siendo así también una exhibición de moda, en la que Céline Dion vuelve a ocupar el papel de intérprete y, al mismo tiempo, de embajadora de las grandes “maisons” de alta costura de la capital francesa, que del 28 de septiembre al 6 de octubre celebran la semana de “prêt-à-porter” femenino primavera-verano 2027.

Llegó a París a finales de agosto y se instaló con sus tres hijos y su equipo en el Royal Monceau.

Desde entonces, sus salidas del hotel han atraído a cientos de seguidores que esperan para verla, saludarla y, en ocasiones, escucharla improvisar unos pasos de baile o un fragmento de canción.

Cada aparición ha tenido además un elemento en común: una nueva elección de vestuario, siempre elegantísima.

La cantante, que este mes ocupa la portada de “Harper’s Bazaar”, ha recurrido durante su estancia parisina a varias de las principales colecciones otoño-invierno 2026-2027.

Algunas de las prendas reproducen casi exactamente los conjuntos presentados en las pasarelas, mientras que otras han sido modificadas para adaptarlas a su estilo, destaca la citada revista.

Entre sus elecciones figura un conjunto de cuero azul de Givenchy, de la colección otoño-invierno 2026-2027, con una falda abierta y el cuello llevado de forma invertida.

También vistió un conjunto de Tom Ford diseñado por Haider Ackermann compuesto por bermudas negras, botas altas y una chaqueta de efecto cocodrilo.

Para Loewe, Dion optó por un vestido de cuero negro y un bolso.

Su repertorio parisino ha incluido asimismo propuestas de Alaïa, Bottega Veneta, Dior y Saint Laurent. Entre ellas, un abrigo ligero a medida inspirado en el último desfile de Pieter Mulier, un vestido gris ceñido con un cinturón de cuero de Louise Trotter y una reinterpretación del mítico traje Bar de Dior presentada en marzo por Jonathan Anderson.

Vestuario como parte clave de la imagen

Para Céline Dion, el vestuario no es un elemento secundario de la actuación, sino parte de una puesta en escena que continúa fuera del escenario.

Imagen reforzada por la producción, diseñada por Willo Perron y Perron Studios, que “combina la teatralidad de la cantante con la grandeza de la ópera”.

“La escenografía, sobria y monumental, utiliza estructuras móviles que simbolizan las distintas etapas de su carrera y su esperado regreso a los escenarios de París”, destaca el Plenitude Arena, que la acoge los miércoles, viernes y sábados hasta el 17 de octubre.

Céline Dion tiene previsto regresar a finales de mayo para otra tanda de al menos diez conciertos en París, donde se espera que luzca algunas de las propuestas que en unos días se verán en las pasarelas de la capital francesa para la primavera/verano de 2027.