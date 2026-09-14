Alcalde de Nueva York acude al desfile de la Independencia de México en Brooklyn

Este domingo la comunidad mexicana de Sunset Park, Nueva York, realizó un festival y desfile de la Independencia de México y contó con la presencia del alcalde Zohran Kwame Mamdani.

En una publicación realizada por una funcionaria de NY, se puede ver al alcalde portando una cinta tricolor en el pecho, la cual decía su nombre y su cargo.

Durante el festival en el que participaron cientos de personas, se podía observar a algunas con vestimentas tradicionales de algunas regiones del país.

En videos compartidos en redes por usuarios se observaba a un grupo de mujeres que interpretaron el baile de la flor de piña, danza típica del estado de Oaxaca.

Asimismo, el evento estuvo amenizado por agrupaciones que presentaron bailes folclóricos como el Jarabe Tapatío y el Son Jarocho.

Cabe resaltar que esta festividad no es la celebración principal de la comunidad mexicana en Estados Unidos; la fecha cívica más conmemorada es el 5 de Mayo.

Sin embargo, dicha celebración fue cancelada en algunas regiones este año debido al despliegue de agentes del ICE ordenado por la administración Trump.

Desde su candidatura como alcalde de Nueva York, Mamdani mostró su apoyo a la comunidad migrante y entre sus propuestas se encontraba la de no permitir a los agentes del ICE entrar a la ciudad.