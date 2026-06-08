Sujeto dispara contra vivienda en la colonia Alamedas y huye

Un hombre disparo en contra de una vivienda en la colonia Alamedas, al norte de la ciudad, lo que movilizó a elementos policíacos.

El hecho sucedió en un domicilio ubicado en las calles Leandro Nájera y Manuel Becerra.

Según el reporte, el sujeto sacó una pistola y comenzó a disparar contra la vivienda en mención, misma que en ese momento estaba deshabitada.

Al lugar arribaron policías municipales y estatales, así como de la Fiscalía Zona Centro, quienes realizaron el levantamiento de varios casquillos percutidos.