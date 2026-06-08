La ultraderecha de EU y México, detrás de la campaña contra el gobierno: Sheinbaum 

Luego de exponer que hay una campaña desde Estados Unidos en contra el gobierno mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que no es por parte del gobierno del presidente Donald Trump, sino que es orquestada por sectores de ultraderecha de ese país que se juntan con sectores de ultraderecha en México, y quienes buscan no haya buena relación entre el gobierno de México y del país vecino, y subrayó que ella cuenta con información que sustenta esta opinión.

Después de que el periódico La Opinión de Los Ángeles afirmó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó a ese medio de comunicación que a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal, se les haya proporcionado un permiso especial para viajar a ese país, ante una supuesta cancelación de sus visas, la mandataria destacó que es bueno que haya salido esa información, pero advirtió que continuarán las noticias falsas.

Consultada este lunes en su conferencia de prensa matutina sobre los posibles intereses del gobierno del presidente estadunidense Donald Trump en la difusión de noticias de ese tipo, Sheinbaum Pardo dijo: “Yo no diría (que proviene) del gobierno del presidente Trump. Es mi punto de vista. Yo sí creo que son algunos, y sectores. No creo que sea algo único. Hay sectores de ultraderecha que son los que están buscando que no haya una buena relación entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos”.

Enseguida, señaló: “Tengo información para poder opinar de esta manera Y además creo que así es”.

No obstante, aseveró que hay medios de comunicación de Estados Unidos que se han dedicado a criticar al gobierno mexicano, incluso desde el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. En referencia a la información sobre la presunta cancelación de visas a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, agregó que no solo se trata de un par de periódicos, sino que muchas de esas notas “tienen el objetivo de construir una narrativa de que el gobierno de Estados Unidos está persiguiendo a gobernadores” de México.

Por ello, insistió, “qué bueno que salió esta información en la que dice una de las instituciones del gobierno de Estados Unidos que no existe tal permiso para estos dos gobernadores”, pero “esto va a seguir, estas noticias falsas o estos intentos porque no haya una buena relación” y que son impulsados por “sectores de la ultraderecha de Estados Unidos que se juntan con sectores de ultraderecha de México”.

Consideró que “lo quieren utilizar para su elección de noviembre de este año y también quieren afectar al gobierno de México con vistas también a la elección del 2027”, pero apuntó que este tipo de campañas “no cala” en la población mexicana.

Añadió que en medio de ese contexto, el Partido Acción Nacional presentó una denuncia contra López Obrador en la ante la Corte Penal Internacional, por supuestos vínculos con el narcotráfico. “No se puede ser más hipócrita. A lo mejor quieren expiar sus culpas, no sé. Mejor que recen unos cuantos… es que, ¿quién les cree?, nadie”.

A la par, sobre la cena organizada este fin de semana por la American Society (AMSOC) y a la que acudieron representantes de los partidos de oposición, la jefa del Ejecutivo federal aclaró que también fueron invitados representantes del gobierno federal, pero decidieron no acudir.

Sobre la presencia de diversos integrantes del PAN y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuestionó: “Fue (al acto) el PRIAN, y en efecto, habría que ver qué hacía cada uno de ellos ahí; cuál es el interés, quién los invitó. Hay que ver quién pagó la cena, eso sería muy interesante”.

Después de que se le mencionó que el acto fue copatrocinado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, la presidenta indicó. “Ya ven cómo se atan los cabos”. Expuso que dichos actores de la oposición “son los que van a Estados Unidos a hablar mal de México, porque no hablan mal del gobierno, sino que hablan mal de México, y piden la intervención de Estados Unidos en México”.

En tanto, ante las críticas del empresario Salinas Pliego al proyecto de Olinia, Sheinbaum Pardo reveló que en la marca de motocicletas de Grupo Salinas “traen todo (los componentes) de otros países y lo montan aquí, lo arman aquí, o de plano la traen completa”. Y al detallar que se pagan impuestos distintos si las motocicletas ingresan al país completas o por partes, reveló que “acostumbraban traer las llantas aparte de la moto, para nada más ponerle las llantas y con eso pagar menos impuestos. Era otro esquema de hacer trampa”. Lo definió como “otra evasión de impuestos”, que fue cerrada por su gobierno.