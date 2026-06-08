Formula FEM imputación a detenido por violencia familiar en NCG

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, formuló imputación en contra de Juan Antonio P. T., por el delito de violencia familiar agravada.

La tarde del pasado sábado 06 de junio, fue notificada la orden de aprehensión al imputado en el Cereso de Nuevo Casas Grandes, en donde se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva por diversa causa penal.

En la audiencia inicial, Juan Antonio P. T., de 51 años de edad, fue informado por el agente del Ministerio Público que le atribuyen haber agredido física y emocionalmente a la víctima en cuatro ocasiones, en hechos registrados entre octubre y noviembre del año 2025, en un domicilio de la colonia Héroes de la Reforma, en Nuevo Casas Grandes.

Aunado a ello, esta representación social, enfatizó que los actos de violencia familiar, fueron cometidos en presencia de un menor de edad, situación que agrava el delito.

La Jueza conocedora de la causa penal, resolverá la situación jurídica del imputado el próximo jueves 11 de junio, en tanto, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.