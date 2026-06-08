Oficializa Rosana Díaz su salida del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada local Rosana Díaz oficializó su salida del Grupo Parlamentario de Morena, luego de que desde hace meses, señalara de ser víctima de violencia política en razón de género por parte del coordinador de la bancada, Cuauhtémoc Estrada.

A través de Oficialía de Partes, la legisladora local presentó un documento para renunciar a esa fracción parlamentaria.

Asimismo, Rosana Díaz explicó que no está renunciando al partido, pero sí a la bancada, pues el proceso en su contra en la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena aún continúa.

Al cuestionarle si se sumará a otra bancada, la diputada juarense explicó que eso todavía lo analiza, pero no descartó, como ya lo había mencionado en múltiples ocasiones, formar parte del Partido Verde en el Congreso.

Fue en diciembre del año pasado cuando se hicieron públicas las diferencias entre Rosana Díaz y el resto de sus compañeros de bancada, luego de que los coordinados por Cuauhtémoc Estrada, de quien la legisladora local ha señalado que ha ejercido violencia política en su contra, la denunciaran ante la CNHJ de Morena.