Localizan a hombre sin vida en inmueble abandonado del Centro

Un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue localizado sin vida la tarde de este lunes al interior de un antiguo local abandonado ubicado en el cruce de las calles Décima y Progreso, frente a la Escuela Primaria José María Morelos, en la zona Centro de la ciudad de Chihuahua.

Tras el reporte realizado al sistema de emergencias, elementos de la Policía Municipal del Distrito Ángel acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo de la persona suspendida dentro del inmueble. Los agentes procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado tomó control de las investigaciones y realizó las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley y determinar las causas del fallecimiento.