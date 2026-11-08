Sujeto choca a 3 vehículos y termina volcado sobre Vialidad Ch-P, al menos 7 lesionados

Durante la madrugada de este domingo se registró un accidente múltiple sobre la Vialidad Ch-P y el Boulevard Fuentes Mares, en la colonia Manuel Bernardo Aguirre, al sur de la ciudad.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de un Honda Civic impactó contra un Nissan Tida, y posteriormente a un Ford Figo y un Nissan March.

El conductor responsable, de aproximadamente 55 años, cayó a un desnivel volcado sobre su toldo, siendo rescatado por paramédicos de la Unidad de Rescates del Gobierno del Estado (URGE), así como de la Unidad de Rescate Urbano de la Cruz Roja.

Al menos 7 personas resultaron lesionadas, siendo trasladadas a la Hospital Morelos del IMSS para su atención médica.