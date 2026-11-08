Conoce los 10 apellidos más comunes en México

Hernández encabeza el listado de apellidos más frecuentes en México, seguido por García y Martínez, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE) retomados por Radio Fórmula.

Dicho recuento considera apariciones como apellido paterno y materno. Por eso, las cifras no equivalen a personas distintas: por ejemplo, alguien que se apellida Hernández Hernández suma dos registros.

Los 10 apellidos más frecuentes son:

Hernández: 8,118,461 registros

García: 5,858,505 registros

Martínez: 5,561,646 registros

López: 5,101,418 registros

González: 4,568,720 registros

Pérez: 4,024,250 registros

Rodríguez: 3,865,713 registros

Sánchez: 3,673,320 registros

Ramírez: 3,266,223 registros

Cruz: 2,456,122 registros

Entre los nombres completos, Juan Hernández Hernández ocupa el primer lugar con 2,701 registros. Y en el caso de mujeres, destaca Juana Hernández Hernández, con 2,208.

Varios apellidos surgieron del nombre del padre: Hernández significa hijo de Hernando; Martínez deriva de Martín, y Pérez de Pedro.

Con información de Radio Fórmula