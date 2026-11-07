Abre PAN Chihuahua la puerta a alianzas electorales rumbo a 2027

El Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en Chihuahua aprobó la posibilidad de construir alianzas electorales con otras fuerzas políticas para el proceso electoral 2027. Con esta decisión, el partido queda facultado para explorar acuerdos con fuerzas políticas y expresiones ciudadanas que compartan el objetivo de mantener a Chihuahua en la ruta de la seguridad, el desarrollo y las libertades.

Lo aprobado es la posibilidad de hacer alianzas, no una alianza en particular. Cualquier coalición o candidatura común que se concrete seguirá su propio proceso, conforme a los estatutos del partido y la normatividad electoral vigente.

Acción Nacional entiende que el momento exige sumar. Frente a quienes quieren dividir y frenar lo que se ha construido en Chihuahua, el PAN decide abrirse al diálogo, tender puentes y construir mayorías que defiendan a las familias chihuahuenses.

Con este acuerdo, el partido tiene margen para decidir con responsabilidad y en el momento oportuno con quién y en qué condiciones caminar. Lo hará sin renunciar a sus principios y anteponiendo el interés de Chihuahua.

En la misma sesión, el Consejo Estatal aprobó la plataforma política que guiará las propuestas de las candidatas y los candidatos de Acción Nacional. También aprobó la encuesta como método para elegir la candidatura a la gubernatura del estado, para que sea la ciudadanía quien tenga voz en esa definición.

Acción Nacional sale de esta sesión unido, con reglas claras y listo para construir, junto con la ciudadanía y con quienes quieran sumarse al proyecto que Chihuahua necesita.