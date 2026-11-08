Muere a los 52 años el ganador del Oscar, Sebastián Lelio, director de ‘Una Mujer Fantástica’

El director chileno Sebastián Lelio, ganador del Oscar a Mejor Película Internacional por Una Mujer Fantástica, murió este viernes 6 de noviembre a los 52 años. La noticia fue confirmada mediante un comunicado difundido en Instagram por su pareja, la actriz Amalia Kassai.

“Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta Sebastián Lelio. Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros”, señaló el mensaje.

La familia no precisó las causas de su muerte. De acuerdo con reportes de de medios chilenos, el realizador falleció en su domicilio, mientras trabajaba en un nuevo proyecto cinematográfico.

Lelio ocupó un lugar destacado en la cinematografía latinoamericana por una filmografía que exploró la identidad, las relaciones personales, la libertad y los conflictos sociales.

Su reconocimiento internacional llegó con Gloria (2013), pero fue Una mujer fantástica (2017) la película que lo llevó a la Academia de Hollywood y convirtió su nombre en una referencia del cine chileno contemporáneo.

¿Quién fue Sebastián Lelio, director ganador del Oscar por ‘Una Mujer Fantástica’?

Sebastián Lelio nació el 8 de marzo de 1974 en Mendoza, Argentina. Era hijo de padre argentino y madre chilena.

Cuando tenía dos años se trasladó con su madre a Viña del Mar, donde creció y desarrolló su vínculo con Chile, país cuya cinematografía representó durante su carrera.

Estudió Periodismo en la Universidad Andrés Bello, pero después decidió dedicarse al cine. Se formó en la Escuela de Cine de Chile y comenzó a trabajar en cortometrajes, documentales, series y videos musicales. También desarrolló labores de guionista, productor, fotógrafo y montajista.

Su primer largometraje, La sagrada familia, se presentó en el Festival de San Sebastián en 2005. La película, rodada en tres días y editada durante casi un año, le permitió ingresar al circuito internacional de festivales.

Después dirigió Navidad (2009), sobre el encuentro de dos adolescentes y un joven durante una noche, y El año del tigre (2011), una historia ambientada en el contexto de un terremoto y la fuga de un preso.

El reconocimiento internacional llegó en 2013 con Gloria, protagonizada por Paulina García. La película retrata a una mujer de 58 años, divorciada, que busca mantener su independencia, disfrutar de su vida y encontrar una nueva relación sentimental.

La actuación de García obtuvo el Oso de Plata a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

La película también recibió el reconocimiento del jurado ecuménico y el premio de la asociación alemana de exhibidores Gilde. A partir de ese trabajo, Lelio consiguió mayor presencia en la industria cinematográfica internacional.

La historia de ‘Una mujer fantástica’ que llevó a Sebastián Lelio a ganar el Oscar

En 2017, Lelio estrenó Una mujer fantástica, película que escribió junto con Gonzalo Maza y que protagonizó Daniela Vega, acompañada por Francisco Reyes, Luis Gnecco y Aline Küppenheim.

La historia sigue a Marina, una mujer transgénero que trabaja como mesera y aspira a convertirse en cantante.

Su pareja, Orlando, un hombre mayor que ella y propietario de una imprenta, muere repentinamente después de una noche juntos.

A partir de ese momento, Marina enfrenta el rechazo de la familia de Orlando, las sospechas de las autoridades y los prejuicios de una sociedad que cuestiona su identidad.

El conflicto central de la película no se limita a la pérdida de la pareja. Lelio construyó una historia sobre el derecho de Marina a vivir su duelo, conservar su dignidad y recibir el mismo reconocimiento que cualquier otra persona.

La protagonista debe defender su lugar en el funeral, su relación con Orlando y su derecho a permanecer en el departamento que compartían.

El largometraje abordó la discriminación contra las personas transgénero a través de una historia íntima, sin separar la experiencia individual de los prejuicios sociales e institucionales.

La película tuvo su estreno internacional en la competencia oficial del Festival de Cine de Berlín de 2017, donde obtuvo el Oso de Plata al Mejor Guion y el premio Teddy a Mejor Película.

Después consiguió el Goya a Mejor Película Iberoamericana y el Independent Spirit Award a Mejor Película Extranjera.

El recorrido culminó el 4 de marzo de 2018, durante la 90 edición de los premios Oscar. Una mujer fantástica ganó en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, reconocimiento que convirtió a la historia en la primera película chilena de ficción en obtener esa estatuilla.

El triunfo también representó un momento importante para Daniela Vega, quien se convirtió en una de las figuras centrales de la representación chilena en Hollywood.

La actriz participó en la ceremonia y presentó una de las categorías de la gala, en una edición que dio mayor visibilidad internacional a las historias protagonizadas por personas trans.

El Oscar consolidó el lugar de Sebastián Lelio en el cine internacional y abrió una nueva etapa de su carrera, con producciones en inglés y colaboraciones con intérpretes de Hollywood.

‘Disobedience’, ‘Gloria Bell’ y otros proyectos de Sebastián Lelio después del Oscar

La carrera de Sebastián Lelio siguió su curso después del éxito de Una mujer fantástica. Incluso antes de recibir el Oscar, el cineasta comenzó a desarrollar proyectos fuera de Chile y amplió su trabajo hacia producciones en inglés.

Uno de ellos fue Disobedience (2017, estrenada en 2018), su primera película rodada en inglés. Protagonizada por Rachel Weisz, Rachel McAdams y Alessandro Nivola, cuenta la historia de Ronit, una mujer que regresa a la comunidad judía ortodoxa en la que creció después de la muerte de su padre.

Allí se reencuentra con Esti, una amiga de la infancia con quien mantiene una relación que desafía las normas de su entorno religioso.

El elenco anunciado incluía a Felipe Zepeda y Clemente Rodríguez. La dirección de fotografía estaba a cargo de Benjamín Echazarreta, colaborador habitual del realizador.

Las filmaciones comenzaron durante el último trimestre de 2026. El 24 de octubre, el medio chileno The Clinic publicó imágenes del rodaje en la librería Metales Pesados, ubicada en el barrio Bellas Artes de Santiago, uno de los escenarios de la novela de Zambra.

La muerte de Lelio ocurrió mientras trabajaba en esta producción. Hasta el momento, no se informó cuál será el destino de la película ni si el equipo continuará el rodaje sin su director.

Con información de Quién