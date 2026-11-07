Marco Bonilla descarta preferencias sobre candidaturas y apuesta por acuerdos para fortalecer al PAN

El alcalde con licencia y coordinador Estatal de Patria, Familia y Libertad del Estado de Chihuahua, Marco Bonilla, sostuvo que la prioridad del Partido Acción Nacional debe ser alcanzar un acuerdo de unidad entre sus aspirantes, antes de definir el método para seleccionar a quienes representarán al partido en la próxima contienda electoral.

Este sábado durante una reunión panista acompañado por su líder estatal, Daniela Álvarez mencionó que no tiene una preferencia particular sobre el mecanismo de elección, pues consideró que lo fundamental es encontrar una vía que permita al panismo cerrar filas, superar las diferencias internas y concentrarse en la competencia política. Enfatizó que el verdadero adversario está fuera del partido y es Morena.

Para avanzar en ese objetivo, propuso que las dirigencias nacional y estatal convoquen a una mesa de unidad con los distintos interesados, donde prevalezcan el diálogo y los acuerdos para establecer las reglas de selección. Aseguró que existe tiempo suficiente para construir consensos, por lo que descartó la necesidad de apresurar una determinación.

En cuanto al aplazamiento de la definición interna, Bonilla manifestó su respaldo a la medida, al explicar que la detención de uno de los aspirantes el mes pasado representó un hecho extraordinario que obligaba a replantear los tiempos. Consideró que ignorar lo sucedido y continuar con el calendario previsto habría sido una decisión equivocada.