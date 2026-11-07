Gestionó Policía Municipal pintura, artículos de limpieza y una estufa para familia afectada por explosión en la colonia Pedro Domínguez

El Grupo de Policía de Proximidad también gestionó la reparación de los vidrios dañados y programó una jornada de limpieza y pintura en la vivienda.

*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 7 de noviembre de 2026.- *Agentes del Grupo de Policía de Proximidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal gestionaron donaciones para apoyar a una familia cuya vivienda resultó dañada por la explosión de un tanque de gas en la colonia Pedro Domínguez, al norte de la ciudad.

El 5 de noviembre, los agentes visitaron a una familiar de las personas lesionadas para conocer sus necesidades. Después solicitaron el apoyo de comercios y particulares, quienes donaron pintura, brochas, rodillos, artículos de limpieza y una estufa. Además, un negocio local de aluminio y vidrio ofreció reparar los vidrios dañados.

Con los materiales reunidos, los agentes programaron para el 6 de noviembre una jornada de limpieza y pintura en la habitación más afectada de la vivienda.

La explosión ocurrió el 26 de octubre y dejó a varios integrantes de la familia lesionados. Una niña de dos años falleció el 3 de noviembre a causa de las lesiones que sufrió en el incidente.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal expresa sus condolencias a la familia y agradece a quienes se sumaron para apoyarla.