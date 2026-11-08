Campeón del Super Bowl con Chiefs empeña su anillo por bancarrota, debe más de 3 millones

Tocar la gloria en el Super Bowl no fue garantía de prosperidad para Rashee Rice. El jugador de los Kansas City Chiefs se declaró en bancarrota luego de alcanzar deudas de 3.5 millones de dólares.

El Campeón del Super Tazón LVIII con los Jefes enfrenta procesos legales debido a estar relacionado con un accidente automovilístico, además de otro juicio tras ser acusado por su expareja por presunta agresión física y verbal.

La situación de Rice llegó a un punto catastrófico, pues estar en el centro de la polémica lo llevó a tener que dar objetos personales en garantía para poder solventar los gastos legales.

De acuerdo con reportes de ESPN, el jugador de futbol americano debe 2.1 millones de dólares en demandas civiles en su contra. De hecho, ya está pactado que deberá pagar al menos 979, 837 dólares a un solo acreedor con el que ya alcanzó un acuerdo.

Rashee Rice ‘empeña’ su anillo del Super Bowl para pagar sus deudas

Rice se declaró en bancarrota para poder solventar el resto de sus deuda, ya que la ley estadounidense le permite dar parte de su patrimonio en garantía para saldar sus obligaciones con distintos acreedores.

Entre los activos que el jugador de los Chiefs se encuentra su anillo de Campeón del Super Bowl, el cual ganó en 2024 tras derrotar a San Francisco 49ers con una participación destacada.

Dicho accesorio tendría un valor aproximado de 160 mil dólares, es decir, 2,980,054.40 millones de pesos mexicanos. El patrimonio de Rice alcanza un total de 677 mil 054 dólares, lo que se encuentra bastante alejado de sus deudas.

Son en total 20 personas a las que Rice les debe dinero, entre las que se encuentran seis afectados por el accidente automovilístico en el que participó en 2024.

Con información de FoxSports