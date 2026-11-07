Participa FGE en evento nacional de especialistas en mecanismos alternativos de Solución de Controversias

La Fiscalía General del Estado, a través del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CEMASC), participó en la 5ta Sesión Ordinaria del Grupo Nacional de Órganos Especializados de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que se llevó a cabo en Estado de Oaxaca.

Acudió por parte de la FGE, la Encargada del Despacho del CEMASC, Lic. Araceli Abigail Ramírez Saucedo, quien, además, es titular de la Comisión de Seguimiento Legislativo del referido grupo nacional.

Este encuentro nacional reunió a representantes de Fiscalías y Procuradurías de todo el país, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional, impulsar la justicia alternativa y promover la cultura de paz mediante el diálogo y la construcción de soluciones pacíficas.