Inaugura René Chavira octava edición de Cuulinaria “El festival del Buen Comer”

•⁠ ⁠Durante dos días más de 80 expositores ofrecen una amplia variedad gastronómica en las instalaciones de la Unión Ganadera

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 7 de noviembre de 2026.- El alcalde René Chavira, inauguró la octava edición de Cuulinaria “El Festival del Buen Comer” en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh), donde más de 80 expositores ofrecen una amplia variedad gastronómica.

Con una gran variedad de sabores, música y un ambiente familiar, el festival tendrá lugar durante este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, en un horario de 1:00 de la tarde a 11:00 de la noche, ofreciendo a las familias chihuahuenses un espacio para convivir, disfrutar de la gastronomía y vivir un fin de semana lleno de sabor.

En su mensaje, el Alcalde agradeció a Chihuahua Espectacular por la colaboración para realizar eventos de este tipo, por lo que invitó a las familias a disfrutar de Cuulinaria 2026, mismo que apoya el emprendimiento y el desarrollo económico de la ciudad.

“De eso se trata Cuulinaria, porque una de las mejores formas de fortalecer nuestra economía es consumiendo local, es apoyando a nuestros emprendedores y es eligiendo los productos que nacen de aquí de Chihuahua”, detalló René Chavira.

Por su parte, el director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jordán, reiteró que por parte del Gobierno Municipal se seguirá apoyando el turismo con eventos de este tipo que han dado grandes resultados ya que acompañan gente de fuera de la capital, mismo que siempre es un éxito cada año.

De parte de Gobierno del Estado, de la Secretaría de Turismo, el director de Promoción Turística Germán Orrantia, detalló que se ha apostado por eventos de este tipo donde, se tiene una gran cantidad de alimentos y bebidas de diferentes tipos que serán de gran agrado para los chihuahuenses locales y de fuera.

En esta edición, las familias podrán disfrutar de la oferta de más de 80 expositores gastronómicos, quienes ofrecen una amplia variedad de platillos, entre ellos hamburguesas, tacos, BBQ, pizzas, flautas, carne asada y lo mejor de la comida regional del estado.

Además, los asistentes podrán degustar cerveza artesanal, sotol, vinos regionales, café y muchas otras opciones que hacen de Cuulinaria una experiencia para todos los gustos.

La invitación está abierta para que las familias acudan a las instalaciones de la Unión Ganadera y sean parte de esta octava edición de Cuulinaria, el Festival del Buen Comer.