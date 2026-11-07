Cuando México buscaba camino, Chihuahua marcó el norte y hoy nos toca a nosotros: Marco Bonilla

•⁠ ⁠Exhortó a los consejeros estatales del PAN a privilegiar la unidad y evitar que Morena llegue al estado

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 7 de noviembre de 2026.- Durante la sesión del Consejo Político Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Marco Bonilla llamó a la militancia y a los liderazgos panistas a asumir con responsabilidad el momento político que vive el país y trabajar unidos para defender el futuro de Chihuahua, al advertir que el próximo proceso electoral representa un reto que requiere generosidad, compromiso y suma de esfuerzos.

En su mensaje, señaló que México enfrenta un deterioro democrático, de seguridad y de calidad de vida, y cuestionó los resultados del Gobierno de Morena en materia de desapariciones, homicidios, servicios de salud y deuda pública. Asimismo, expresó su preocupación por la situación que enfrentan las familias de personas desaparecidas y las madres buscadoras, además de advertir sobre la presencia de la delincuencia organizada en distintas regiones del país.

Ante este panorama, sostuvo que Chihuahua debe mantener su autonomía y evitar que las condiciones que afectan a otras entidades se reproduzcan en el estado. Señaló que la defensa de Chihuahua no puede limitarse a un partido político, por lo que convocó a construir alianzas con organizaciones sociales, religiosas, empresariales, civiles y con todas las fuerzas políticas que compartan el interés por el desarrollo de la entidad.

Marco Bonilla destacó que el estado ha sido un referente de buenos gobiernos, con resultados en seguridad, generación de empleos, infraestructura, salud y educación.

Asimismo, pidió a los panistas actuar con generosidad y entender que la prioridad debe ser el proyecto colectivo por encima de cualquier interés individual.

Finalmente, recordó el papel histórico de Chihuahua en los momentos decisivos del país y retomó el legado de Luis H. Álvarez para convocar a la militancia a no rendirse ante los desafíos. “Cuando México buscaba camino, Chihuahua marcó el norte y hoy nos toca a nosotros”, expresó, al llamar a que la entidad vuelva a ser referente nacional y a defender su rumbo mediante el trabajo conjunto.