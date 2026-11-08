Continuará pronóstico de lluvias en la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que para este domingo 8 de noviembre continuará el pronóstico de lluvias en la entidad.

Asimismo, se pronostican temperaturas mínimas de hasta -1 grado centígrado (°C) en partes de la región serrana.

Ante este pronóstico, la CEPC recomienda abrigarse adecuadamente, proteger a niñas, niños y personas adultas mayores, utilizar correctamente los calefactores y mantener ventilados los espacios cerrados.

También se exhorta a conducir con precaución, evitar cruzar arroyos o calles inundadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

En caso de emergencia, se debe llamar al 9-1-1.