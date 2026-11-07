Se reúne Alan Falomir con vecinos de Lomas de Oriente para proyectar red de agua y alcantarillado

El director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, Alan Falomir, se reunió con vecinos de la colonia Lomas de Oriente, al sur de la ciudad, con la finalidad de reforzar la atención a la zona en cuanto a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

Para lo anterior, se platicó con los vecinos el procedimiento a seguir para iniciar con el proyecto técnico para en próximos meses iniciar con los trabajos de inclusión a la red hidrosanitaria.

Alan Falomir, informó que desde el inicio de la administración de la gobernadora Maru Campos se mantiene comunicación y acercamiento con las zonas que aún carecen de servicios para llevárselos y darle dignidad a las familias chihuahuenses.

En este mismo sentido se coordinó con los asistentes para conformar su Comité de Aguardianes, para de esta manera, mantener una comunicación más directa para atender a la brevedad tanto los reportes como las necesidades de los colonos.