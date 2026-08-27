Sufre descarga eléctrica mientras reparaba aire acondicionado en vivienda

Un hombre de aproximadamente 35 años resultó lesionado tras sufrir una descarga eléctrica mientras se encontraba reparando un aparato de aire acondicionado en la azotea de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Punta El Divisadero y Punta El Dorado.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría recibido la descarga al manipular un cable, aparentemente al intentar corroborar si contaba con energía eléctrica. Tras el incidente, quedó en la azotea del segundo piso, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de URGE, elementos de la Policía Municipal y Bomberos, quienes realizaron las maniobras para poner a salvo al lesionado. Debido a la altura, utilizaron una unidad con escalera telescópica para realizar el descenso: el hombre fue colocado en una canastilla y posteriormente bajado para ser abordado a la unidad médica y recibir atención.