Una justicia que sale de las oficinas y llega a las personas

Chihuahua, chih.- La Magistrada Marcela Herrera Sandoval, presidenta del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, señaló que acercar la justicia a las personas implica llevar sus servicios hasta las comunidades, escuelas y espacios donde más se necesitan.

A través de Justicia Itinerante, se brindó asesoría jurídica gratuita en materia familiar, civil y mercantil, además de servicios de mediación y conciliación. Durante el periodo se realizaron seis jornadas y se atendió directamente a cerca de 820 personas.

Con Soy Legal, el Poder Judicial acercó formación en derechos y valores a 22 escuelas, beneficiando a más de 2 mil 230 personas y alcanzando presencia en el 80 por ciento de las zonas del estado. A ello se sumó el trabajo de la Defensoría Pública, que brindó 97 mil 885 asesorías en materia civil y familiar, representó a 61 mil 586 personas durante la investigación inicial y atendió 10 mil 380 juicios familiares.

La Magistrada Presidenta resaltó que acercar la justicia también implica responder con oportunidad ante situaciones que requieren protección inmediata. En este sentido, el Tribunal Especializado en Medidas de Protección* redujo de aproximadamente seis horas a un máximo de 90 minutos el tiempo para emitir órdenes de protección, restitución de personas menores de edad o separación de personas, con atención las 24 horas, los siete días de la semana.

Como parte de una justicia especializada e incluyente, TEVIOGEN atendió más de 4 mil 517 casos de violencia, mientras que los Tribunales Especializados para el Tratamiento de las Adicciones impulsaron procesos orientados a la recuperación y reintegración social.

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