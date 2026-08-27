Chihuahua estuvo a la altura, empezamos nueva etapa: Acosta

Francisco Javier Acosta Molina, presidente del Tribunal de Disciplina Judicial señaló que el primer año de labores no representa un cierre, sino el inicio de una nueva etapa.

En el marco del Primer Informe de Labores de la magistrada presidenta, Marcela Herrera Sandoval, recordó que Chihuahua fue el primer Estado en contar con un Tribunal de Disciplina Judicial con operatividad y reglamentación definida: “Chihuahua estuvo a la altura”.

Además, reconoció el trabajo coordinado con el Órgano de Administración Judicial y con el Pleno del Poder Judicial a través de sus presidentas Karla Esmeralda Reyes y Marcela Herrera Sandoval.

Como parte de los resultados del Tribubal, Francisco Acosta destacó la recepción de 528 denuncias, el doble de lo que se registró en el periodo anterior y con un 100 por ciento de asuntos atendidos.