Presidente de Bolivia se deslinda de Cerimedo y exige transparencia en investigación por ataque a su ex pareja

Santa Cruz. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, consideró este miércoles que el caso del asesor presidencial Fernando Cerimedo, investigado por el intento de feminicidio de su ex pareja, Nadia Beller, busca generar un escándalo para dañar la convivencia en el país y pidió una investigación con total transparencia.

“No puede ser que generando escándalos quieran dañar nuestra forma de convivencia y de comportamiento​​​. Por eso soy el primero en defender en nuestra democracia la transparencia en los procesos de investigación no sobre escándalos, sino sobre pruebas”, declaró el mandatario en un mensaje grabado a la nación.

Cerimedo formó parte de la campaña electoral de Paz en 2025 y, tras la victoria del mandatario en segunda vuelta, colaboró durante los primeros meses con el gobierno boliviano, aunque sin un contrato laboral.

“Nunca hubo un contrato, nunca hubo una relación de trabajo directa como la que se puede llevar con ministros, viceministros, delegados presidenciales. Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar al presidente, al gobierno boliviano o a mi familia”, aclaró Paz.

El presidente puntualizó que pidió a la Policía todas las garantías para que la investigación sea transparente.

Cerimedo, que asesoró al presidente argentino, Javier Milei, al ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023), entre otros, fue aprehendido la madrugada del 18 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, luego de que Nadia Beller fuera tiroteada por desconocidos en un céntrico hotel.

Beller sobrevivió al ataque y denunció públicamente que Cerimedo tenía amplio control sobre el gobierno, sin ser un funcionario público, y que presuntamente realizó pagos a diputados y senadores de la Asamblea Legislativa para direccionar las votaciones.