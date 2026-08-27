Rinde Poder Judicial de Chihuahua Informe de Labores 2026 con compromiso de cercanía y transformación

Chihuahua, Chih.- Al concluir la presentación de su Informe de Labores 2026, la Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, refrendó su compromiso de consolidar una institución más cercana, ágil, eficaz y humana, en la que la mejora de los servicios se traduzca en mejores experiencias para quienes acuden en busca de justicia.

Durante su mensaje, destacó que la transformación institucional requiere unidad, coordinación y trabajo conjunto entre los órganos que integran el Poder Judicial, así como una relación respetuosa y colaborativa con los demás poderes del Estado. Señaló que el objetivo común es brindar mayor certeza a las familias de Chihuahua, proteger los derechos de las personas y responder con profesionalismo a las necesidades de la sociedad.

La Magistrada Presidenta subrayó que la modernización de trámites, la justicia digital y la mejora de los servicios deben tener un propósito concreto: reducir tiempos de espera, facilitar los procesos y acercar la justicia a la realidad cotidiana de las personas. En esta nueva etapa, afirmó, continuarán los esfuerzos para fortalecer la atención regional, ampliar los servicios especializados y generar espacios más dignos, accesibles y seguros.

Asimismo, reconoció el trabajo de las y los servidores públicos que, desde los 14 distritos judiciales, sostienen diariamente la función jurisdiccional y permiten que la justicia llegue a las distintas regiones del estado. Reiteró que el siguiente periodo estará marcado por la evaluación de resultados, la coordinación de capacidades y la escucha permanente de la ciudadanía.

El magistrado Francisco Javier Acosta Molina, presidente del Tribunal de Disciplina judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua refirió que “hay momentos en la vida de las instituciones que no solamente permiten mirar lo realizado, sino comprender la dimensión del tiempo que nos ha correspondido vivir.”

“Todo esto fue posible gracias a la construcción de un estado de derecho sólido y funcional, a instituciones autónomas en un país donde la división de poderes era clara y sobre todo real, con retos, pero real.” Señaló el Lic. Santiago de la Peña, en representación de la Gobernadora Constitucional del Estado.

Al cerrar este ejercicio de rendición de cuentas, Marcela Herrera Sandoval afirmó que la justicia se construye todos los días y refrendó su disposición de continuar trabajando en unidad para consolidar un Poder Judicial profesional, cercano y humano, al servicio de las y los chihuahuenses.