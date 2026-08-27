Que Chihuahua marque la agenda jurídica: De la Peña en 1er Informe del TSJ

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que a un año del nuevo Poder Judicial, Chihuahua supo hacer la diferencia haciendo un proceso electoral apegado a derecho.

Dijo que si bien, a nivel federal se han visto actos lamentables en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en Chihuahua existe confianza en las magistradas, magistrados, jueces y juezas que fueron electos.

En representación de la gobernadora Maru Campos, De la Peña Grajeda invitó a quienes conforman el Poder Judicial de Chihuahua a que los ideales de justicia y verdad sigan conduciendo su actuar no solo en el primer año de labores, si no en los que están por venir.

“De esta manera podremos lograr que Chihuahua marque la agenda jurídica del país, que se sepa que no nos conformamos con una reforma que abrió la puerta a viejos vicios y que aspirante a una modernidad, significó un retroceso en la consolidación del Estado de Derecho en nuestro país”.