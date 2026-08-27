Seguiré trabajando para cambiar vidas y un Poder Judicial que acompañe a Chihuahua: Marcela Herrera

Marcela Herrera Sandoval, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia señaló que a un año de haber asumido funciones, seguirá trabajando para cambiar vidas y crear una institución que acompañe a Chihuahua con responsabilidad.

Destacó que su primer año de labores puede resumirse en cuatro acciones: conocer antes de decidir; estar presente en el territorio; coordinar capacidades; y evaluar cada política por sus resultados para las personas.

“Lo que buscamos es que, al concluir este periodo, quienes trabajan en el Poder Judicial puedan decir que contaron con un rumbo, que su experiencia fue valorada

y que su trabajo se vinculó con un propósito común. Lo que buscamos es que quién acudió a pedir justicia pueda decir que fue tratado con respeto y que su asunto recibió la atención que correspondía”.

La presidenta reconoció la labor que se realiza en los 14 distritos

judiciales: Bravos, Morelos, Abraham González, Benito Juárez, Camargo, Galeana, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Manuel Ojinaga, Andrés del Río, Arteaga, Mina y Rayón.

“A todas y todos ustedes, mi felicitación y mi reconocimiento. Desde contextos distintos, cada distrito contribuye a un mismo propósito: que la justicia esté

presente en todo Chihuahua y responda con profesionalismo, sensibilidad y apego a derecho”.