Moderniza Poder Judicial sistema de notificaciones para reducir filas y tiempos de espera

Chihuahua, Chih.- Durante la presentación del Informe de Labores 2026, la Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, destacó la modernización de los sistemas de atención y notificaciones para agilizar cada etapa procesal y brindar servicios más accesibles a la ciudadanía.

Con el rediseño de la plataforma JINDEL, la Central de Actuarios del Distrito Morelos incrementó en 170 por ciento su capacidad diaria, al pasar de 85 a 200 espacios, mientras que en el estado se otorgaron 125 mil 498 citas durante la presente gestión judicial. En Ciudad Juárez, los tiempos de espera para notificaciones se redujeron de hasta seis semanas a un día hábil.

La Magistrada Presidenta señaló que estos resultados reflejan una institución que busca traducir la modernización en beneficios concretos para las personas: menos filas, citas más rápidas, trámites sencillos y respuestas oportunas, mediante sistemas diseñados a partir de las necesidades de quienes utilizan los servicios de justicia.