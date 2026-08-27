Asegura FGR cerca de 100 mil litros de hidrocarburo durante cateo en Aldama

En seguimiento a una investigación iniciada con detenido, la Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua ejecutó una orden de cateo en un inmueble en el que aseguraron aproximadamente 100 mil litros de hidrocarburo y vehículos probablemente utilizados en la comisión del delito de almacenamiento de hidrocarburo.

En atención a un Informe Policial Homologado (IPH), suscrito por elementos de la Policía Federal Ministerial para la puesta a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de Cristofer “N”, se informó también que en el interior de un inmueble tipo bodega, ubicado en el municipio de Aldama Chihuahua, se encontraban autotanques, pipas y mangueras de alta precisión.

La Fiscalía Federal en la entidad solicitó una orden de cateo, la cual fue otorgada por el juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua, Capital, en la que, los policías aseguraron aproximadamente 100 mil litros de hidrocarburo, así como dos tractocamiones, cuatro camiones y tres remolques.

A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima en Av. Abraham Lincoln #820, esq. Hermanos Escobar, Fraccionamiento La Playa C.P. 32310, Cd. Juárez, Chihuahua, teléfono 656 6398616, correo electrónico vua.chihuahua@fgr.org.mx