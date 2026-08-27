Detienen en Puebla a presunto autor material del homicidio del creador de contenido César Gastélum

En Puebla, autoridades federales detuvieron a un hombre identificado como Jesús Alberto “N”, por ser uno de los presuntos autores materiales del homicidio del creador de contenido César Gastélum, mejor conocido en redes sociales como Cesarín, quien fue asesinado el pasado 4 de agosto, en Culiacán, Sinaloa, afuera de un restaurante de comida rápida, ubicado a unos metros de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El titular de la secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), Omar garcía Harfuch informó a través de su cuenta en “X” que “en seguimiento a la investigación por el homicidio del creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum, y mediante labores de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia permitieron identificar y ubicar en Puebla a Jesús Alberto “N”, señalado como uno de los dos sujetos que dispararon contra la víctima”.

El creador de contenido fue agredido por dos hombres que viajaban en una motocicleta mientras realizaba una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick.

Sin embargo, el funcionario federal informó que “durante un operativo realizado este miércoles, agentes de investigación de @SSPCMexico fueron agredidos por tres sujetos armados. Ante la agresión, nuestros compañeros actuaron con valor y determinación para salvaguardar la integridad de los demás integrantes del convoy operativo. Uno de los agresores perdió la vida y dos fueron detenidos, entre ellos Jesús Alberto”.

En el lugar se aseguraron tres armas de fuego, cartuchos y vehículos. Las investigaciones continúan para detener a todos los responsables. No habrá impunidad, señaló García Harfuch.