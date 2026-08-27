Unidad y coordinación, claves para consolidar la transformación del Poder Judicial

Durante el Informe de Labores 2026, el Magistrado Francisco Javier Acosta, presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, presentó los avances y retos de este nuevo órgano, y subrayó que la transformación del Poder Judicial del Estado de Chihuahua requiere unidad, coordinación y trabajo conjunto entre quienes integran la institución.

En esta nueva etapa, el Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial asumieron responsabilidades diferenciadas, pero con un objetivo común: fortalecer un solo Poder Judicial, sólido y al servicio de la sociedad.

Dentro de su participación, el Magistrado Acosta señaló que la conformación y operación del Tribunal de Disciplina Judicial representa un paso importante para fortalecer la confianza ciudadana, mediante mecanismos de integridad, evaluación y control de la función judicial, encaminados a una justicia más transparente y confiable.

La participación del Tribunal de Disciplina Judicial en este Informe de Labores refleja también el proceso de consolidación institucional derivado de la reforma judicial y la importancia de mantener una coordinación efectiva entre los órganos que conforman el Poder Judicial del Estado.