En prueba de un nuevo modelo, TSJ ha hecho un buen trabajo: TEJA

Alejandro Tavares Calderón, magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) señaló que Marcela Herrera ha sabido hacer un gran papel al frente del Poder Judicial, en medio de la prueba de un nuevo modelo.

En este sentido, aplaudió la gestión de Marcela Herrera, destacando que si bien, existen puntos positivos, también hay áreas de oportunidad que deberán trabajar.

Agregó que manejar un órgano jurisdiccional es una responsabilidad muy importante, sin embargo, confío en que se llevará a cabo un buen trabajo.