Sostiene reunión UGRCH con Julio Berdegué en CDMX; positiva para ganadería

Álvaro Bustillos Fuentes presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) dio a conocer que sostuvo una reunión con el secretario de Agricultura Julio Berdegué Sacristán esta mañana en la ciudad de México, se definen planes estratégicos ante la contingencia sanitaria por el gusano barrenador.

Ante la invalidación de verificación e inspección del ganado de Chihuahua por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Bustillos asegura que es momento de trabajar juntos y en coordinación por el bien de la ganadería.

“Puntos estratégicos y puntuales de lo que pasa en la ganadería, una reunión propositiva en la misma sintonía de sacar los retos que enfrenta la ganadería”, comentó.

Cabe destacar que el líder ganadero ha mantenido una comunicación directa con el fin de cuidar y seguir en el proceso de medidas sanitarias contra el contagio de gusano barrenador que desde el año pasado ha sido un problema y causante del cierre de frontera de ganado en pie para Estados Unidos.