Solicita FGE Occidente colaboración para identificar a persona sin vida

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar el cuerpo de un hombre que fue localizado sin vida el pasado lunes 16 de marzo, en una laguna que se encuentra en la calle Manitoba del campo menonita número 34, en el municipio de Cuauhtémoc.

El masculino tenía una estatura de 1.70 metros, complexión delgada, cabello corto, negro, sin que se le aprecien más características físicas debido a que se encontraba en estado de descomposición.

Vestía pantalón de mezclilla en color negro, sudadera en color verde, saco de vestir en color negro y zapato tenis en color negro.

Cualquier información que pueda llevar a la identificación del masculino, acudir a las instalaciones de la Fiscalía Zona Occidente ubicadas en calle Séptima y Guatemala colonia Ex Agrícola San Antonio en la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida.