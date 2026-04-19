Sofocan fuerte incendio en taller mecánico de colonia Sierra Azul

Un fuerte incendio se registró esta tarde en un negocio dedicado al servicio de dirección y balanceo de autos, ubicado sobre las calles Lombardo Toledano y Sierra Masre Oriental, en la colonia Sierra Azul.

Las llamas se propagaron con facilidad debido a la acumulación de basura y neumáticos, dejando daños totales en dos vehículos que estaban en condición de abandono.

Asimismo, el fuego afectó un predio contiguo, persona del Cuerpo de Bomberos sofocó las llamas antes de que alcanzaran la maleza, utilizando para ello dos cisternas de agua.

No se registraron personas lesionadas y las autoridades ya se dieron a la tarea de investigar las causas del incendio.