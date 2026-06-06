Detuvo Policía Municipal a presunto responsable de robo con violencia a transeúnte

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal lograron la detención de un hombre señalado como probable responsable del delito de robo con violencia a transeúnte, tras una rápida intervención derivada de un reporte recibido a través del 9-1-1.

Luego de que una mujer reportara haber sido despojada de su bolso por un sujeto que presuntamente la amagó con un arma de fuego cuando se encontraba en la colonia Panamericana, para posteriormente

huir a bordo de un vehículo Chevrolet Aveo color blanco.

De inmediato los policías municipales implementaron un operativo de búsqueda y localización, logrando ubicar un vehículo con características similares en el cruce de avenida Equus y Punta La Joya, en la colonia Punta Oriente.

En el lugar fue detenido un hombre identificado con las iniciales Armando. M. Q., de 41 años de edad, quien fue trasladado a la Comandancia Sur y posterior puesta a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Robos, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Asimismo, el vehículo asegurado fue trasladado al corralón del C4 como parte de las diligencias.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.