Realiza SPyCI Tercera Jornada de Participación Infantil en la comunidad escolar Kali Rosákame

Con el objetivo de promover el derecho de la participación de la niñez y adolescencia, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) llevó a cabo la Tercera Jornada de Participación Infantil, en la escuela Kali Rosákame, en el Asentamiento Oasis, en la capital.

El evento se desarrolló en coordinación con el Instituto Estatal Electoral (IEE), y el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

La consulta tuvo como finalidad generar un espacio de participación incluyente, en el que las niñas y niños expresaron sus opiniones, necesidades y propuestas sobre los temas que impactan directamente en su desarrollo.

Este ejercicio además busca garantizar el derecho a la participación de las infancias, al permitir que sus voces sean escuchadas y consideradas en la construcción de políticas públicas y acciones orientadas al respeto, la inclusión y el ejercicio de sus derechos.

Durante la jornada participaron más de 60 niñas y niños, quienes, mediante dinámicas lúdicas y actividades colaborativas, compartieron sus ideas y reflexiones sobre diversos aspectos de su entorno escolar y social.

Como parte de la jornada se realizó un acto protocolario que tuvo como propósito fortalecer la

participación de la niñez en su entorno educativo y social.

El evento contó con la presencia de autoridades de los distintos órdenes e instituciones participantes, quienes refrendaron su compromiso de impulsar acciones que promuevan el respeto, la equidad y la formación integral de niñas, niños y adolescentes.