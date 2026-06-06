Inauguran el ciclo “Memorias del Norte” en Casa Chihuahua

Estudiantes, investigadores, archivistas e interesados en la historia regional, participaron a la inauguración del ciclo de conferencias “Memorias del Norte”, que se desarrolla en Museo Casa Chihuahua

La iniciativa es impulsada por el Archivo General del Estado de Chihuahua (AGECH), la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México (EAHNM) y la Secretaría de Cultura.

La primera conferencia estuvo a cargo del historiador Fernando Guerrero Gutiérrez, quien presentó la ponencia “Hacia la reconstrucción de la memoria escrita: El patrimonio histórico de Chihuahua a través del AGECH (1721-2001)”.

Durante su intervención, destacó la importancia de los archivos para preservar la memoria colectiva y comprender los procesos históricos del estado.

Paola Reynoso Carmona, directora del AGECH expresó que los archivos son testimonios vivos de la historia, cuyo valor aumenta cuando la información que resguardan llega a la sociedad.

Añadió que “Memorias del Norte” busca acercar el patrimonio documental a la ciudadanía, fortalecer el diálogo e incentivar el interés de las nuevas generaciones por la historia de Chihuahua.

El ciclo tiene como propósito impulsar la reflexión sobre el patrimonio histórico y documental del estado.

Las actividades continuarán todos los viernes de junio, con especialistas que abordarán temas relacionados con la historia, la fotografía, la salud pública, los archivos y la memoria documental del norte de México.