Panistas de Chihuahua se unen al “Terremoto Azul” para escuchar inquietudes ciudadanas

La cita fue este sábado en punto de las 10 horas. Panistas de la ciudad de Chihuahua salieron al crucero de la avenida Juan Escutia y Colón para sumarse al Terremoto Azul Nacional, convocado por las dirigencias del CEN y CDE del Partido albiazul.

Jorge Soto, vocero del PAN Chihuahua expresó que este es el Terremoto de Acción Nacional que consistió en una concentración de personas en el crucero para de ahí, ir casa por casa de las colonias. Fueron alrededor de 500 panistas con chaleco azul quienes platicarán con las personas.

Los del Terremoto Azul, promoverán con los ciudadanos de las colonias, los buenos gobiernos de Acción Nacional, en concreto, de la capital que encabeza el alcalde Marco Bonilla y en el estado, la gobernadora Maru Campos.

El vocero agregó que también se les preguntará a las personas qué es lo que le duele a Chihuahua y cómo se puede mejorar. Resaltó que siempre hay retos que resolver. Asimismo, motivarán a las personas a defender la libertad y cultura como identidad chihuahuense por la amenaza que representa a los chihuahuenses, Morena, como un gobierno autoritario.

Por otra parte, Soto Prieto, opinó ante la información que difunde la prensa de Morena referente a los eventos que hace Acción Nacional. Respondió que no los culpa, pues sabe que están dándose cuenta de la fuerza y ánimo del PAN.

“Hoy es sábado, cualquier ciudadano, cualquier empresario, puede, en el ejercicio de su libertad promover a Acción Nacional y defender a los buenos gobiernos de Maru Campos y Marco Bonilla”.