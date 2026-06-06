Alerta Policía Municipal sobre riesgos del “Conejo Verde” en videojuegos en línea

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), alerta a madres y padres de familia sobre los riesgos relacionados con el denominado “Conejo Verde”, una modalidad de contacto y manipulación que puede presentarse en plataformas digitales utilizadas por menores de edad, especialmente en videojuegos en línea.

Este tipo de situaciones suele iniciar mediante perfiles desconocidos que buscan generar confianza con niñas, niños y adolescentes a través de conversaciones, invitaciones a chats privados, y ofreciendo regalos virtuales para posteriormente solicitar información personal, fotografías o intentar manipular emocionalmente a las víctimas, incluso fingiendo secuestros virtuales, incomunicando a los menores con falsas promesas y pidiendo a sus familiares, grandes sumas de dinero.

Por ello, la Policía Cibernética exhorta a las familias a mantenerse atentas al contenido y personas con las que interactúan los menores mientras utilizan plataformas digitales, así como evitar que acepten solicitudes de desconocidos, compartir datos personales o trasladar conversaciones fuera de las aplicaciones originales.

Entre las principales recomendaciones destacan supervisar el tiempo y tipo de contenido que consumen las y los niños, activar controles parentales, mantener comunicación constante sobre los riesgos en internet y reportar cualquier comportamiento sospechoso.

La DSPM reitera el compromiso del Gobierno Municipal de continuar fortaleciendo las acciones preventivas y de atención a las familias chihuahuenses, mediante la labor de la Policía Cibernética, a través de su línea telefónica 614-442-73-00 extensión 3214, o directo en la Comandancia Norte.